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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Алавес
Осасуна - Алавес: обзор матча 05 ноября 2016
Осасуна
05.11.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
77'
К. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Алавес
Желтая карточка
Ойер
90'
+2
90'
+2
Замена
Н. Крстичич
️️️️
В. Камараса
Желтая карточка
М. Фланьо
90'
89'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Замена
Х. Аламо
️️️️
А. Беренгер
87'
81'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
Г. Токеро
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Сантос
Желтая карточка
Д. Гарсия
75'
73'
Желтая карточка
Г. Токеро
71'
Замена
К. Вигарай
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
65'
Замена
А. Отегуи
️️️️
К. Кодро
64'
Желтая карточка
У. Гарсия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
16
Даниэль Торрес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ману Баррейро
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Перес
4
Фланьо
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Ойер
6
Тьенса Нуньес
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
7
Беренгер
19
Кодро
11
Леон
3-2-2-1-2
1
Пачеко
15
Гарсия
4
Алексис
3
Феддаль
17
Фемения
19
Эрнандес
16
Торрес
14
Льоренте
6
Камараса
23
Токеро
9
Сантос
19
Кодро
36
Отегуи
36
Отегуи
19
Кодро
6
Тьенса Нуньес
9
Хайме
9
Хайме
6
Тьенса Нуньес
7
Беренгер
21
Аламо
21
Аламо
7
Беренгер
17
Фемения
2
Вигарай
2
Вигарай
17
Фемения
23
Токеро
7
Эспиноса
7
Эспиноса
23
Токеро
6
Камараса
7
Крстичич
7
Крстичич
6
Камараса
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Осасуна - Алавес
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Эль Садар
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