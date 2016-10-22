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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Алавес
Реал Сосьедад - Алавес: обзор матча 22 октября 2016
Реал Сосьедад
22.10.2016, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
22'
Х. Прието
57'
В. Жозе
87'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Алавес
89'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Оярсабаль
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
Пас отдал
М. Оярсабаль
87'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
82'
77'
Замена
К. Эспиноса
️️️️
А. Катай
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
69'
ГОЛ! 2:0!
В. Жозе
Пас отдал
Р. Навас
57'
56'
Замена
К. Фемения
️️️️
В. Лагвардия
54'
Желтая карточка
К. Сантос
45'
+1
Желтая карточка
А. Катай
45'
Замена
К. Сантос
️️️️
Д. Торрес
Желтая карточка
В. Жозе
43'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
39'
38'
Желтая карточка
Дейверсон
Желтая карточка
К. Мартинес
33'
22'
Желтая карточка
З. Феддаль
ГОЛ! 1:0!
Х. Прието
Пас отдал
К. Мартинес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
АП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
26
Мартинес
19
Мартинес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
10
Прието
10
Вела
12
Виллиан Жозе
4-4-1-1
1
Пачеко
2
Вигарай
5
Лагвардия
3
Феддаль
15
Гарсия
7
Мендес
16
Торрес
6
Камараса
14
Льоренте
10
Катай
16
Дейверсон
21
Оярсабаль
14
Пардо
14
Пардо
21
Оярсабаль
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
5
Лагвардия
17
Фемения
17
Фемения
5
Лагвардия
10
Катай
7
Эспиноса
7
Эспиноса
10
Катай
16
Торрес
9
Сантос
9
Сантос
16
Торрес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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