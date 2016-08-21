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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 21 августа 2016
Атлетико
21.08.2016, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
90+3'
К. Гамейро (П)
90+5'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Алавес
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Алексис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Камараса
90'
+1
Желтая карточка
В. Лагвардия
88'
Желтая карточка
И. Гомес
87'
Желтая карточка
Э. Мендес
80'
Замена
К. Сантос
️️️️
Г. Токеро
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
71'
65'
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Крстичич
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Габи
58'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Тиагу
45'
12'
Замена
В. Лагвардия
️️️️
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
9
Гамейро
4-4-2
1
Пачеко
17
Фемения
3
Феддаль
4
Алексис
15
Гарсия
7
Мендес
19
Гарсия
16
Торрес
7
Крстичич
23
Токеро
11
Гомес
14
Габи
10
Гайтан
10
Гайтан
14
Габи
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
5
Тиагу
9
Торрес
9
Торрес
5
Тиагу
3
Феддаль
5
Лагвардия
5
Лагвардия
3
Феддаль
7
Крстичич
6
Камараса
6
Камараса
7
Крстичич
23
Токеро
9
Сантос
9
Сантос
23
Токеро
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Атлетико - Алавес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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