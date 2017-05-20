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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Алавес
Леганес - Алавес: обзор матча 20 мая 2017
Леганес
20.05.2017, суббота, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
89'
Д. Тимор
64'
Н. Крстичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Алавес
ГОЛ! 1:1!
Д. Тимор
89'
81'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Н. Крстичич
79'
Замена
А. Катай
️️️️
И. Гомес
Замена
А. Буэно
️️️️
Габриэл
73'
Замена
Лусиано
️️️️
А. Шимановски
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Н. Крстичич
61'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Р. Собрино
45'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
М. Мантовани
️️️️
П. Инсуа
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
ПП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-1-1-2
13
Чампанье
15
Рико
22
Сиовас
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
8
Шимановски
18
Габриэл
25
Эль-Жар
10
Герреро
4-4-2
1
Пачеко
17
Фемения
3
Феддаль
2
Вигарай
15
Гарсия
6
Камараса
14
Льоренте
7
Крстичич
11
Гомес
9
Сантос
19
Собрино
44
Инсуа
21
Мантовани
21
Мантовани
44
Инсуа
8
Шимановски
10
Лусиано
10
Лусиано
8
Шимановски
18
Габриэл
19
Буэно
19
Буэно
18
Габриэл
11
Гомес
10
Катай
10
Катай
11
Гомес
7
Крстичич
16
Торрес
16
Торрес
7
Крстичич
19
Собрино
7
Мендес
7
Мендес
19
Собрино
Остались в запасе
Леганес
Алавес
1
Яго Эррерин
ВР
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Саму
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Леганес - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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