Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 28 января 2017
Алавес
28.01.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
Желтая карточка
М. Гарсия
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
К. Вигарай
️️️️
Г. Токеро
84'
Желтая карточка
Дейверсон
82'
Замена
К. Сантос
️️️️
В. Камараса
77'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Гомес
65'
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Гамейро
56'
Замена
С. Савич
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
М. Льоренте
54'
45'
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
3
Феддаль
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
4-3-1-2
13
Мойя
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
10
Гайтан
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
23
Токеро
2
Вигарай
2
Вигарай
23
Токеро
11
Гомес
7
Мендес
7
Мендес
11
Гомес
6
Камараса
9
Сантос
9
Сантос
6
Камараса
20
Хименес
15
Савич
15
Савич
20
Хименес
9
Гамейро
10
Корреа
10
Корреа
9
Гамейро
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Атлетико
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Барселона» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Барселоны» и «Алавеса» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+