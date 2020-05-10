Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Шрёк - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1986 (40)
#10 | Полузащитник
169 см
Филиппины | Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
2 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
36' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 3
17.04.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 0
11.04.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.04.2014
Майнц
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.03.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
2 : 5
23.03.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
02.03.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 0
23.02.2014
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
4 : 0
15.02.2014
Айнтрахт
55' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3 : 0
08.02.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
5 : 0
02.02.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 0
25.01.2014
Герта
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
0 : 1
15.12.2013
Айнтрахт
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 2
07.12.2013
Хоффенхайм
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 0
01.12.2013
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 3
23.11.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.11.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 1
06.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
22.09.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2013
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 2
25.08.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.08.2013
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
6 : 1
10.08.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
2
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+