Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Айнтрахт
Айнтрахт - Айнтрахт: обзор матча 08 февраля 2014
Айнтрахт
08.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
7'
Й. Флум
43'
А. Майер
44'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Айнтрахт
86'
Замена
М. Корреа
️️️️
К. Крац
Замена
Хоселу
️️️️
В. Кадлец
82'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
80'
74'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
Желтая карточка
С. Юнг
73'
72'
Замена
М. Боланд
️️️️
Я. Хохшайд
46'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Эльабделлауи
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Й. Флум
46'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
С. Юнг
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
Пас отдал
Й. Флум
43'
Замена
А. Мадлунг
️️️️
П. Швеглер
33'
ГОЛ! 1:0!
Й. Флум
Пас отдал
С. Юнг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
31
Марк Пфицнер
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
4-5-1
1
Трапп
15
Джакпа
3
Самбрано
23
Русс
2
Юнг
14
Майер
23
Флум
29
Айхнер
27
Швеглер
17
Роде
77
Кадлец
3-2-2-1-1
26
Давари
8
Доган
14
Райхель
4
Бичакчич
5
Кессел
30
Тайеркауф
23
Крац
11
Хохшайд
38
Беллараби
7
Нильсен
27
Швеглер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
27
Швеглер
23
Флум
10
Барнетта
10
Барнетта
23
Флум
77
Кадлец
13
Хоселу
13
Хоселу
77
Кадлец
23
Крац
25
Корреа
25
Корреа
23
Крац
11
Хохшайд
10
Боланд
10
Боланд
11
Хохшайд
3
Эльабделлауи
12
Кумбела
12
Кумбела
3
Эльабделлауи
Остались в запасе
Айнтрахт
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Армин Фех
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Остались в запасе
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Айнтрахт - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+