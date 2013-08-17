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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 17 августа 2013
Айнтрахт
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
13'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
88'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Кроос
Замена
С. Лакич
️️️️
Т. Инуи
78'
Замена
С. Челоцци
️️️️
П. Швеглер
78'
74'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Я. Розенталь
️️️️
С. Роде
71'
65'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Шакири
55'
Желтая карточка
Данте
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
17
Себастьян Роде
АП
29
Штефан Айхнер
ПВ
14
Александер Майер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
4-2-3-1
1
Трапп
5
Очипка
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
10
Шрёк
27
Швеглер
23
Флум
14
Инуи
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Шакири
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Швеглер
22
Челоцци
22
Челоцци
27
Швеглер
17
Роде
10
Розенталь
10
Розенталь
17
Роде
14
Инуи
29
Лакич
29
Лакич
14
Инуи
8
Кроос
13
Рафинья
13
Рафинья
8
Кроос
10
Шакири
6
Алькантара
6
Алькантара
10
Шакири
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
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