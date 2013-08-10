Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 10 августа 2013
Герта
10.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
6 : 1
Завершен
Айнтрахт
19'
А. Рамос
33'
Д. Энтони Брукс
58'
С. Аллагуи
60'
С. Аллагуи
72'
А. Рамос
90'
Ронни
37'
А. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
ГОЛ! 6:1!
Ронни
Пас отдал
П. Клюге
90'
Замена
П. Клюге
️️️️
Х. Хосогаи
83'
Замена
Ронни
️️️️
А. Баумйоханн
76'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Э. Бен-Хатира
73'
ГОЛ! 5:1!
А. Рамос
Пас отдал
А. Баумйоханн
72'
ГОЛ! 4:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
Х. Хосогаи
60'
ГОЛ! 3:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Баумйоханн
58'
46'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Й. Флум
46'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Я. Розенталь
37'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Майер
ГОЛ! 2:0!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
С. Аллагуи
33'
23'
Желтая карточка
Й. Флум
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
25
Брукс
8
Ндженг
5
Баумйоханн
28
Бен-Хатира
9
Аллагуи
20
Рамос
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
3
Самбрано
23
Русс
5
Очипка
27
Швеглер
17
Роде
14
Майер
23
Флум
10
Розенталь
13
Хоселу
5
Баумйоханн
12
Ронни
12
Ронни
5
Баумйоханн
28
Бен-Хатира
14
Шульц
14
Шульц
28
Бен-Хатира
21
Хосогаи
24
Клюге
24
Клюге
21
Хосогаи
23
Флум
29
Айхнер
29
Айхнер
23
Флум
10
Розенталь
14
Инуи
14
Инуи
10
Розенталь
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Герта - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Айнтрахт
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+