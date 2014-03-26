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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 26 марта 2014
Айнтрахт
26.03.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
16'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Замена
С. Челоцци
️️️️
К. Джакпа
90'
+2
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Барнетта
88'
Желтая карточка
В. Кадлец
86'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Ш. Айхнер
83'
79'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Ю. Корб
78'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
Й. Флум
56'
55'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
50'
Желтая карточка
Ф. Дамс
45'
+1
Желтая карточка
М. Крузе
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Ш. Айхнер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
39
Мадлунг
3
Самбрано
15
Джакпа
2
Юнг
23
Флум
29
Айхнер
10
Барнетта
13
Ланиг
13
Хоселу
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
39
Штранцль
4
Корб
23
Крамер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
15
Джакпа
22
Челоцци
22
Челоцци
15
Джакпа
10
Барнетта
18
Штендера
18
Штендера
10
Барнетта
29
Айхнер
77
Кадлец
77
Кадлец
29
Айхнер
4
Корб
10
Рупп
10
Рупп
4
Корб
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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