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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 10 ноября 2013
Майнц
10.11.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
88'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
89'
Замена
Хоселу
️️️️
В. Кадлец
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
З. Поспех
88'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
83'
Замена
Б. Саллер
️️️️
С. Оказаки
81'
75'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Т. Инуи
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Ю. Малли
73'
Желтая карточка
Ш. Белл
66'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Зимлинг
61'
48'
Желтая карточка
Й. Флум
Желтая карточка
Э. Сото
41'
Желтая карточка
Й. Гайс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
25
Зимлинг
19
Сото
30
Гайс
10
Малли
91
Полтер
30
Оказаки
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
23
Русс
5
Очипка
14
Майер
17
Роде
23
Флум
10
Барнетта
14
Инуи
77
Кадлец
30
Оказаки
5
Саллер
5
Саллер
30
Оказаки
10
Малли
9
Паркер
9
Паркер
10
Малли
25
Зимлинг
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
25
Зимлинг
14
Инуи
10
Розенталь
10
Розенталь
14
Инуи
77
Кадлец
13
Хоселу
13
Хоселу
77
Кадлец
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Мева Арена
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