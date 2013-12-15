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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 15 декабря 2013
Байер
15.12.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
61'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
87'
87'
Замена
М. Бакалорж
️️️️
Ш. Шрёк
Желтая карточка
Л. Озтюнали
86'
85'
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Донати
84'
78'
Желтая карточка
Й. Флум
76'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Русс
Желтая карточка
Й. Хегелер
70'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Р. Крузе
67'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Русс
Пас отдал
С. Юнг
50'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
2
Вольшайд
2
Донати
23
Джан
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
10
Крузе
11
Кисслинг
3-2-2-1-1
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
23
Русс
10
Шрёк
15
Джакпа
23
Флум
27
Швеглер
10
Розенталь
13
Хоселу
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
2
Донати
21
Озтюнали
21
Озтюнали
2
Донати
10
Крузе
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Крузе
23
Русс
10
Барнетта
10
Барнетта
23
Русс
10
Шрёк
6
Бакалорж
6
Бакалорж
10
Шрёк
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
1
Давид Йеллделл
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Байер - Айнтрахт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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