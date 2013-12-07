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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 07 декабря 2013
Айнтрахт
07.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
48'
Хоселу
46'
С. Шипплок
51'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Желтая карточка
А. Бамба
90'
+1
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
В. Кадлец
88'
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Роде
85'
Желтая карточка
С. Роде
83'
79'
Замена
С. Салихович
️️️️
К. Фолланд
78'
Желтая карточка
Р. Фирмино
76'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Хоселу
76'
73'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
К. Хердлинг
69'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Т. Инуи
67'
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Шипплок
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
В. Кадлец
48'
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
Желтая карточка
П. Швеглер
36'
Желтая карточка
Й. Флум
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
5
Очипка
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
27
Швеглер
17
Роде
23
Флум
14
Инуи
13
Хоселу
77
Кадлец
4-3-3
1
Граль
22
Тольян
23
Вестергор
32
Бек
25
Зюле
38
Хердлинг
13
Руди
8
Полански
9
Фирмино
31
Фолланд
22
Шипплок
77
Кадлец
10
Шрёк
10
Шрёк
77
Кадлец
14
Инуи
10
Розенталь
10
Розенталь
14
Инуи
17
Роде
29
Лакич
29
Лакич
17
Роде
31
Фолланд
23
Салихович
23
Салихович
31
Фолланд
38
Хердлинг
19
Джонсон
19
Джонсон
38
Хердлинг
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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