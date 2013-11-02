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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 02 ноября 2013
Айнтрахт
02.11.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
35'
А. Майер
2'
А. Бамба (АГ)
82'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
М. Шефер
Желтая карточка
К. Самбрано
90'
+2
90'
+2
Замена
С. Кучке
️️️️
И. Олич
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
С. Челоцци
87'
Замена
С. Лакич
️️️️
Т. Барнетта
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнольд
Пас отдал
П. Окс
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Й. Флум
76'
Замена
К. Джакпа
️️️️
Б. Очипка
62'
Желтая карточка
Б. Очипка
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
35'
34'
Желтая карточка
Л. Густаво
32'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Диего
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
22
Челоцци
10
Барнетта
23
Флум
14
Майер
17
Роде
77
Кадлец
3-1-3-2-1
16
Бенальо
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
34
Медойевич
27
Арнольд
10
Диего
14
Перишич
40
Олич
5
Очипка
15
Джакпа
15
Джакпа
5
Очипка
23
Флум
29
Айхнер
29
Айхнер
23
Флум
10
Барнетта
29
Лакич
29
Лакич
10
Барнетта
10
Диего
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Диего
40
Олич
20
Кучке
20
Кучке
40
Олич
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Дойче банк Парк
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