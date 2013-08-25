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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Айнтрахт
Айнтрахт - Айнтрахт: обзор матча 25 августа 2013
Айнтрахт
25.08.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
52'
А. Майер
63'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Айнтрахт
80'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
В. Кадлец
74'
Желтая карточка
А. Майер
Замена
Д. Кумбела
️️️️
Н. Тайеркауф
70'
69'
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Роде
63'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Айхнер
Замена
К. Беллараби
️️️️
Д. Круппке
57'
Желтая карточка
К. Крац
56'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
В. Кадлец
46'
Замена
М. Русс
️️️️
К. Самбрано
Замена
Д. Доган
️️️️
М. Корреа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
30
Тайеркауф
3
Эльабделлауи
10
Боланд
11
Хохшайд
23
Крац
11
Джексон
32
Круппке
4-4-1-1
1
Трапп
22
Челоцци
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
17
Роде
14
Майер
29
Айхнер
23
Флум
14
Инуи
77
Кадлец
25
Корреа
8
Доган
8
Доган
25
Корреа
32
Круппке
38
Беллараби
38
Беллараби
32
Круппке
30
Тайеркауф
12
Кумбела
12
Кумбела
30
Тайеркауф
3
Самбрано
23
Русс
23
Русс
3
Самбрано
17
Роде
13
Ланиг
13
Ланиг
17
Роде
77
Кадлец
10
Розенталь
10
Розенталь
77
Кадлец
Остались в запасе
Айнтрахт
Айнтрахт
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
24
Тимо Пертель
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Айнтрахт - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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