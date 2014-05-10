Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 10 мая 2014
Аугсбург
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
29'
Р. Клаван
80'
А. Хан
15'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
ГОЛ! 2:1!
А. Хан
Пас отдал
М. Озтрзолек
80'
78'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Фогт
78'
74'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Ланиг
67'
Желтая карточка
М. Ланиг
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
66'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
С. Мельдерс
57'
35'
Желтая карточка
П. Швеглер
ГОЛ! 1:1!
Р. Клаван
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
С. Юнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
2
Верхаг
24
Клаван
22
Озтрзолек
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
3-2-3-1
1
Трапп
3
Самбрано
23
Русс
39
Мадлунг
10
Шрёк
15
Джакпа
29
Айхнер
13
Ланиг
27
Швеглер
13
Хоселу
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
7
Фогт
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Фогт
13
Мельдерс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
13
Мельдерс
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
13
Ланиг
14
Майер
14
Майер
13
Ланиг
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Айнтрахт
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+