Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 05 апреля 2014
Айнтрахт
05.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
52'
Хоселу
85'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
Замена
С. Челоцци
️️️️
К. Джакпа
90'
+2
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Т. Барнетта
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
Пас отдал
Ш. Айхнер
85'
83'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Мориц
72'
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Оказаки
Замена
А. Майер
️️️️
Й. Флум
62'
58'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Н. Зимлинг
57'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Й. Флум
55'
54'
Желтая карточка
К. Мориц
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
С. Юнг
52'
51'
Желтая карточка
З. Поспех
Желтая карточка
М. Ланиг
45'
38'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Желтая карточка
М. Русс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
3
Самбрано
39
Мадлунг
23
Русс
15
Джакпа
2
Юнг
29
Айхнер
13
Ланиг
10
Барнетта
23
Флум
13
Хоселу
4-4-2
1
Кариус
3
Поспех
16
Белл
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
25
Зимлинг
30
Гайс
18
Мориц
10
Ку Чжа-Чеол
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
10
Барнетта
10
Шрёк
10
Шрёк
10
Барнетта
15
Джакпа
22
Челоцци
22
Челоцци
15
Джакпа
23
Флум
14
Майер
14
Майер
23
Флум
25
Зимлинг
9
Паркер
9
Паркер
25
Зимлинг
30
Оказаки
10
Малли
10
Малли
30
Оказаки
18
Мориц
91
Полтер
91
Полтер
18
Мориц
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+