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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 26 апреля 2014
Хоффенхайм
26.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
Красная карточка
А. Модест
85'
84'
Желтая карточка
К. Трапп
Пенальти не реализован!
Р. Фирмино
84'
74'
Желтая карточка
Ш. Шрёк
71'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Ш. Айхнер
70'
Желтая карточка
Хоселу
Замена
Д. Гуай
️️️️
К. Хердлинг
69'
36'
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Т. Барнетта
24'
Желтая карточка
М. Ланиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-4-3
1
Граль
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
38
Хердлинг
8
Полански
19
Джонсон
13
Руди
27
Модест
31
Фолланд
9
Фирмино
3-2-4-1
1
Трапп
39
Мадлунг
23
Русс
3
Самбрано
2
Юнг
15
Джакпа
29
Айхнер
10
Барнетта
14
Майер
13
Ланиг
13
Хоселу
38
Хердлинг
21
Гуай
21
Гуай
38
Хердлинг
29
Айхнер
5
Очипка
5
Очипка
29
Айхнер
10
Барнетта
10
Шрёк
10
Шрёк
10
Барнетта
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
10
Бруно Назарио
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
10
Бруно Назарио
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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