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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 17 апреля 2014
Айнтрахт
17.04.2014, четверг, 22:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Ганновер-96
13'
М. Ланиг
68'
А. Майер
2'
Л. Андреасен
20'
Л. Штиндль
29'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
Желтая карточка
С. Юнг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Цилер
89'
Желтая карточка
Л. Андреасен
87'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
А. Мадлунг
85'
82'
Замена
А. Руднев
️️️️
Д. Я Конан
73'
Желтая карточка
Э. Приб
ГОЛ! 2:3!
А. Майер
Пас отдал
Ш. Айхнер
68'
Желтая карточка
К. Самбрано
63'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Т. Барнетта
54'
46'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Ш. Айхнер
45'
+1
36'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Замена
А. Майер
️️️️
П. Швеглер
32'
29'
ГОЛ! 1:3!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Андреасен
20'
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
К. Пандер
ГОЛ! 1:1!
М. Ланиг
Пас отдал
Т. Барнетта
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Андреасен
Пас отдал
К. Пандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
39
Мадлунг
3
Самбрано
15
Джакпа
2
Юнг
10
Барнетта
29
Айхнер
27
Швеглер
13
Ланиг
13
Хоселу
3-4-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
6
Марсело
2
Андреасен
9
Хусти
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
32
Биттенкурт
11
Конан
27
Швеглер
14
Майер
14
Майер
27
Швеглер
10
Барнетта
77
Кадлец
77
Кадлец
10
Барнетта
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
11
Конан
9
Руднев
9
Руднев
11
Конан
9
Хусти
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Хусти
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
26
Том Шмидт
ВР
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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