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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Айнтрахт
Нюрнберг - Айнтрахт: обзор матча 23 марта 2014
Нюрнберг
23.03.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 5
Завершен
Айнтрахт
64'
Й. Дрмич
72'
Х. Кампанья
21'
Т. Барнетта
50'
Хоселу
53'
А. Мадлунг
89'
Хоселу
90+2'
В. Кадлец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
Й. Флум
90'
+2
ГОЛ! 2:5!
В. Кадлец
Пас отдал
Хоселу
90'
Замена
М. Штендера
️️️️
М. Ланиг
89'
ГОЛ! 2:4!
Хоселу
Красная карточка
Х. Пинола
80'
75'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Ш. Айхнер
ГОЛ! 2:3!
Х. Кампанья
Пас отдал
М. Платтенхардт
72'
64'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Джакпа
Замена
Н. Штарк
️️️️
Э. Погатец
64'
ГОЛ! 1:3!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Кампанья
64'
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Мадлунг
50'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
Ш. Айхнер
Замена
Р. Мак
️️️️
Х. Кийотаке
46'
Замена
Х. Балич
️️️️
О. Петрак
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барнетта
Пас отдал
Ш. Айхнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шефер
22
Пинола
2
Погатец
21
Платтенхардт
31
Петрак
8
Франтц
20
Кампанья
8
Фойлнер
10
Кийотаке
17
Пекхарт
18
Дрмич
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
39
Мадлунг
3
Самбрано
2
Юнг
15
Джакпа
10
Барнетта
13
Ланиг
29
Айхнер
23
Флум
13
Хоселу
2
Погатец
4
Штарк
4
Штарк
2
Погатец
31
Петрак
5
Балич
5
Балич
31
Петрак
10
Кийотаке
21
Мак
21
Мак
10
Кийотаке
15
Джакпа
5
Очипка
5
Очипка
15
Джакпа
13
Ланиг
18
Штендера
18
Штендера
13
Ланиг
29
Айхнер
77
Кадлец
77
Кадлец
29
Айхнер
Остались в запасе
Нюрнберг
Айнтрахт
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Нюрнберг - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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