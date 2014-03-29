Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 29 марта 2014
Вольфсбург
29.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
69'
И. Олич
89'
Налдо
11'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
ГОЛ! 2:1!
Налдо
Пас отдал
Р. Родригес
89'
87'
Замена
М. Штендера
️️️️
Т. Барнетта
82'
Желтая карточка
Я. Розенталь
79'
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
П. Окс
️️️️
И. Перишич
78'
74'
Замена
В. Кадлец
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
Р. Родригес
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
67'
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Маланда
62'
61'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Ш. Шрёк
42'
Желтая карточка
К. Джакпа
Желтая карточка
Л. Густаво
38'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Т. Клозе
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Айхнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Грюн
13
Родригес
27
Налдо
5
Клозе
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
28
Треш
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-2-4-1
1
Трапп
2
Юнг
39
Мадлунг
3
Самбрано
10
Шрёк
15
Джакпа
10
Барнетта
13
Ланиг
23
Флум
29
Айхнер
13
Хоселу
19
Маланда
20
Калиджиури
20
Калиджиури
19
Маланда
5
Клозе
31
Кнохе
31
Кнохе
5
Клозе
14
Перишич
2
Окс
2
Окс
14
Перишич
10
Барнетта
18
Штендера
18
Штендера
10
Барнетта
10
Шрёк
10
Розенталь
10
Розенталь
10
Шрёк
13
Ланиг
77
Кадлец
77
Кадлец
13
Ланиг
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
30
Патрик Древес
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Феликс Видвальд
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
8
Ян Полак
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Айнтрахт
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+