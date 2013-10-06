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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 06 октября 2013
Фрайбург
06.10.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
85'
Н. Хефлер
64'
К. Гюнтер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
+2
90'
Вторая желтая
Й. Флум
90'
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
Ю. Шустер
90'
88'
Замена
С. Челоцци
️️️️
В. Кадлец
ГОЛ! 1:1!
Н. Хефлер
Пас отдал
Д. Шмид
85'
80'
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
Ф. Клаус
️️️️
К. Гюнтер
76'
Желтая карточка
Д. Шмид
75'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ж. Фернандес
73'
Замена
М. Ханке
️️️️
С. Фрайс
70'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Гюнтер
63'
Замена
С. Лакич
️️️️
Ш. Айхнер
54'
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Роде
48'
Желтая карточка
К. Джакпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-3-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
30
Гюнтер
13
Коклен
7
Шмид
6
Фернандес
23
Шустер
9
Фрайс
14
Мехмеди
3-2-3-1-1
1
Трапп
23
Русс
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
15
Джакпа
17
Роде
29
Айхнер
10
Барнетта
14
Инуи
77
Кадлец
6
Фернандес
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Фернандес
30
Гюнтер
30
Клаус
30
Клаус
30
Гюнтер
9
Фрайс
9
Ханке
9
Ханке
9
Фрайс
77
Кадлец
22
Челоцци
22
Челоцци
77
Кадлец
17
Роде
23
Флум
23
Флум
17
Роде
29
Айхнер
29
Лакич
29
Лакич
29
Айхнер
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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