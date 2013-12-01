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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 01 декабря 2013
Ганновер-96
01.12.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
25'
М. Диуф
67'
С. Хусти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
Замена
С. Черундоло
️️️️
С. Хусти
90'
+1
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Диуф
89'
73'
Замена
М. Кемпф
️️️️
К. Самбрано
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
А. Собич
70'
ГОЛ! 2:0!
С. Хусти
67'
64'
Замена
М. Бакалорж
️️️️
Т. Инуи
57'
Вторая желтая
М. Ланиг
50'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Марсело
49'
46'
Замена
Хоселу
️️️️
Ш. Шрёк
42'
Желтая карточка
М. Ланиг
35'
Желтая карточка
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Э. Приб
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
4
Хоффманн
2
Сакаи
9
Хусти
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
92
Диуф
9
Собич
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
10
Шрёк
3
Самбрано
5
Очипка
13
Ланиг
23
Флум
27
Швеглер
10
Барнетта
14
Инуи
77
Кадлец
9
Собич
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
9
Собич
9
Хусти
6
Черундоло
6
Черундоло
9
Хусти
92
Диуф
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
92
Диуф
3
Самбрано
2
Кемпф
2
Кемпф
3
Самбрано
14
Инуи
6
Бакалорж
6
Бакалорж
14
Инуи
10
Шрёк
13
Хоселу
13
Хоселу
10
Шрёк
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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