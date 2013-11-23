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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 23 ноября 2013
Айнтрахт
23.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Шальке-04
56'
Й. Флум
61'
Хоселу
68'
Хоселу
14'
Й. Флум (АГ)
18'
Ж. Матип
86'
Б. Хеведес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Замена
С. Челоцци
️️️️
М. Русс
90'
89'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
К. Боатенг
86'
ГОЛ! 3:3!
Б. Хеведес
Замена
П. Швеглер
️️️️
С. Роде
83'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
В. Кадлец
81'
79'
Замена
А. Салаи
️️️️
Д. Аого
70'
Замена
К. Фукс
️️️️
С. Колашинац
ГОЛ! 3:2!
Хоселу
Пас отдал
Т. Барнетта
68'
Желтая карточка
М. Русс
63'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
Пас отдал
С. Юнг
61'
ГОЛ! 1:2!
Й. Флум
56'
Желтая карточка
К. Трапп
42'
Желтая карточка
К. Самбрано
37'
Желтая карточка
С. Роде
22'
18'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матип
Пас отдал
Д. Аого
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Флум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
1
Трапп
5
Очипка
23
Русс
3
Самбрано
2
Юнг
10
Барнетта
23
Флум
13
Ланиг
17
Роде
77
Кадлец
13
Хоселу
3-2-1-3-1
26
Хильдебранд
3
Аого
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
5
Колашинац
13
Джонс
7
Майер
27
Боатенг
7
Дракслер
8
Фарфан
23
Русс
22
Челоцци
22
Челоцци
23
Русс
17
Роде
27
Швеглер
27
Швеглер
17
Роде
77
Кадлец
10
Розенталь
10
Розенталь
77
Кадлец
5
Колашинац
28
Фукс
28
Фукс
5
Колашинац
27
Боатенг
28
Сантана
28
Сантана
27
Боатенг
3
Аого
11
Салаи
11
Салаи
3
Аого
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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