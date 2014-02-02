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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 02 февраля 2014
Бавария
02.02.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Айнтрахт
12'
М. Гетце
44'
Ф. Рибери
67'
А. Роббен
69'
Данте
89'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 5:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Роббен
89'
77'
Замена
Ф. Видвальд
️️️️
К. Трапп
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гетце
75'
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. Алаба
75'
ГОЛ! 4:0!
Данте
Пас отдал
Ф. Рибери
69'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
М. Гетце
67'
65'
Замена
Т. Вайс
️️️️
П. Швеглер
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Шакири
65'
62'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
М. Манджукич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
13
Рафинья
21
Лам
7
Рибери
6
Алькантара
27
Гетце
10
Шакири
9
Манджукич
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
39
Мадлунг
23
Русс
15
Джакпа
23
Флум
10
Барнетта
27
Швеглер
14
Майер
10
Розенталь
13
Хоселу
5
Алаба
26
Контенто
26
Контенто
5
Алаба
10
Шакири
10
Роббен
10
Роббен
10
Шакири
27
Гетце
14
Писарро
14
Писарро
27
Гетце
1
Трапп
1
Видвальд
1
Видвальд
1
Трапп
27
Швеглер
0
Вайс
0
Вайс
27
Швеглер
10
Барнетта
29
Айхнер
29
Айхнер
10
Барнетта
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
22
Том Штарке
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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