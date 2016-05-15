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Хуанито
Статистика
Хуанито - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1985 (41), Санта-Фе
#21 | Нападающий
180 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
33
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3 : 2
15.05.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 1
08.05.2016
Ювентус
85' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
01.05.2016
Верона
1' - 62'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
61' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2016
Верона
74' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 2
17.04.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
3 : 0
10.04.2016
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
1' - 74'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
70' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
56' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
62' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3 : 1
20.02.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
69' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3 : 3
07.02.2016
Интер
69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
03.02.2016
Аталанта
78' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
31.01.2016
Верона
1' - 56'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 1
24.01.2016
Дженоа
45' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
17.01.2016
Верона
73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 1
10.01.2016
Палермо
65' - 90'
69'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3 : 0
06.01.2016
Верона
60' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
81' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
1' - 45'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 2
22.11.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0 : 2
28.10.2015
Фиорентина
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1 : 1
03.10.2015
Верона
1' - 85'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
1' - 55'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 0
23.09.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 2
13.09.2015
Торино
1' - 83'
71'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
30.08.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
1' - 74'
51'
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