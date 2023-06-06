Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керим Фрей - статистика

Завершил карьеру
19 ноября 1993 (32), Фелдкирх
#11 | Полузащитник
171 см
Турция | Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
18
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 0
06.06.2023
Касымпаша
1' - 80'
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 1
03.06.2023
Карагюмрюк
1' - 67'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 0
30.05.2023
Кайсериспор
1' - 90'
16, 28'
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
4 : 1
22.05.2023
Карагюмрюк
82' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 3
17.05.2023
Адана Демирспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
0 : 1
29.04.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
3 : 3
23.04.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
1 : 2
10.04.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 1
03.04.2023
Карагюмрюк
62' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
2 : 2
19.03.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
4 : 3
04.03.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Анкарагюджю
0 : 2
04.02.2023
Карагюмрюк
89' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Карагюмрюк
1 : 1
31.01.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
2 : 2
22.01.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 2
15.01.2023
Карагюмрюк
71' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
3 : 3
08.01.2023
Коньяспор
86' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
2 : 4
04.01.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
28.12.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Адана Демирспор
2 : 1
25.12.2022
Карагюмрюк
82' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 3
13.11.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
4 : 2
06.11.2022
Карагюмрюк
67' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.10.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
1' - 54'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
3 : 0
15.10.2022
Хатайспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
5 : 4
09.10.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.10.2022
Истанбулспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.09.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
0 : 0
03.09.2022
Карагюмрюк
75' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 1
27.08.2022
Анкарагюджю
68' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
2 : 4
07.08.2022
Аланьяспор
87' - 90'
Главные новости
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+