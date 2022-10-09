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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Карагюмрюк
Фенербахче - Карагюмрюк: обзор матча 09 октября 2022
Фенербахче
09.10.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
5 : 4
Завершен
Карагюмрюк
9'
М. Креспо
28'
Э. Валенсия
61'
Э. Валенсия (П)
72'
Э. Валенсия (П)
90+5'
М. Батшуайи
16'
Ф. Борини
24'
Ж. Куасси
65'
Ф. Борини (П)
83'
Б. Капачак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Карагюмрюк
Замена
С. Азиз
️️️️
Э. Валенсия
90'
+10
ГОЛ! 5:4!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Салаи
90'
+5
Замена
С. Дурсун
️️️️
И. Кахведжи
88'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Педро
88'
83'
ГОЛ! 4:4!
Б. Капачак
82'
Замена
М. Дианье
️️️️
О. Шукуров
79'
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Мор
76'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Линкольн
76'
73'
Замена
С. Колкер
️️️️
Э. Колли
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Э. Валенсия
72'
72'
Замена
Б. Капачак
️️️️
С. Дурсун
71'
Желтая карточка
А. Лоуренс
65'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ф. Борини
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Валенсия
61'
58'
Желтая карточка
О. Шукуров
Желтая карточка
М. Креспо
56'
52'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Оздоев
ГОЛ! 2:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Линкольн
28'
27'
Желтая карточка
С. Дурсун
24'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Куасси
Пас отдал
Ф. Борини
16'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
Пас отдал
Э. Колли
ГОЛ! 1:0!
М. Креспо
Пас отдал
И. Юкшек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
3-3-2-2
1
Баиндыр
41
Салаи
13
Энрике
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
5
Юкшек
19
Креспо
18
Линкольн
7
Мор
13
Валенсия
9
Жоао Педро
3-1-3-2-1
2
Вивиано
4
Бираски
5
Дрешевич
88
Эркин
54
Дурсун
29
Шукуров
10
Дурмаз
21
Оздоев
19
Колли
17
Куасси
16
Борини
18
Линкольн
7
Алиоски
7
Алиоски
18
Линкольн
13
Валенсия
4
Азиз
4
Азиз
13
Валенсия
7
Мор
9
Росси
9
Росси
7
Мор
17
Кахведжи
19
Дурсун
19
Дурсун
17
Кахведжи
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
19
Колли
29
Колкер
29
Колкер
19
Колли
21
Оздоев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
21
Оздоев
54
Дурсун
17
Капачак
17
Капачак
54
Дурсун
29
Шукуров
45
Дианье
45
Дианье
29
Шукуров
Остались в запасе
Фенербахче
Карагюмрюк
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Фенербахче - Карагюмрюк
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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