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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Галатасарай
Карагюмрюк - Галатасарай: обзор матча 28 октября 2022
Карагюмрюк
28.10.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
60'
Э. Ташдемир
85'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Галатасарай
90'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
85'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
84'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Икарди
84'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Рашица
Замена
А. Лоуренс
️️️️
Д. Дурмаз
81'
78'
Желтая карточка
Э. Байрам
Желтая карточка
Д. Дурмаз
77'
75'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Мертенс
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ж. Куасси
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ташдемир
Пас отдал
М. Рашица
46'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Ф. Борини
42'
Красная карточка
А. Угур
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
88
Эркин
29
Колкер
5
Дрешевич
4
Бираски
10
Дурмаз
29
Шукуров
77
Угур
17
Куасси
45
Дианье
16
Борини
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Дюбуа
23
Байрам
33
Ташдемир
25
Нельссон
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
17
Куасси
54
Дурсун
54
Дурсун
17
Куасси
10
Дурмаз
6
Лоуренс
6
Лоуренс
10
Дурмаз
7
Рашица
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Рашица
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
64
Мата
64
Мата
10
Мертенс
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
9
Икарди
18
Гомис
18
Гомис
9
Икарди
Остались в запасе
Карагюмрюк
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Андреа Пирло
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Карагюмрюк - Галатасарай
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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