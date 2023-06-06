Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Касымпаша
Карагюмрюк - Касымпаша: обзор матча 06 июня 2023
Карагюмрюк
06.06.2023, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Касымпаша
14'
С. Лобжанидзе
67'
М. Дианье
82'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Касымпаша
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
86'
Замена
Ч. Каблан
️️️️
Э. Вивиано
86'
Желтая карточка
М. Дианье
83'
ГОЛ! 3:0!
М. Дианье
Пас отдал
Б. Дарри
82'
80'
Замена
А. Демирель
️️️️
С. Баокен
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Оздоев
80'
Замена
Б. Дарри
️️️️
К. Фрей
80'
Желтая карточка
С. Фегули
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Дианье
Пас отдал
М. Оздоев
67'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Бертолаччи
63'
57'
Замена
Б. Калкан
️️️️
М. Шуиар
Желтая карточка
А. Бертолаччи
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
М. Оздоев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Адем Льяич
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
3-5-1-1
2
Вивиано
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
21
Оздоев
12
Лобжанидзе
29
Шукуров
11
Фрей
91
Бертолаччи
22
Мерджан
45
Дианье
4-1-1-3-1
1
Ташкыран
70
Силва
4
Донк
58
Озкан
12
Бен Уанес
11
Мальса
35
Кара
7
Фалл
9
Эйссерик
8
Шуиар
13
Баокен
91
Бертолаччи
8
Фегули
8
Фегули
91
Бертолаччи
2
Вивиано
13
Каблан
13
Каблан
2
Вивиано
21
Оздоев
22
Льяич
22
Льяич
21
Оздоев
11
Фрей
11
Дарри
11
Дарри
11
Фрей
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
8
Шуиар
41
Калкан
41
Калкан
8
Шуиар
13
Баокен
77
Демирель
77
Демирель
13
Баокен
Остались в запасе
Карагюмрюк
Касымпаша
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Эрдем Канполат
ВР
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Карагюмрюк - Касымпаша
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Касымпаша
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+