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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Аланьяспор
Карагюмрюк - Аланьяспор: обзор матча 07 августа 2022
Карагюмрюк
07.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Аланьяспор
55'
Ф. Борини
72'
Д. Бираски
19'
В. Эдуарду
28'
Э. Бекироглу
70'
В. Эдуарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Аланьяспор
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Шукуров
87'
81'
Замена
З. Ферхат
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
80'
76'
Желтая карточка
Т. Бингель
ГОЛ! 2:3!
Д. Бираски
Пас отдал
Д. Эркин
72'
70'
ГОЛ! 1:3!
В. Эдуарду
Пас отдал
Д. Кандеяш
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
М. Риччи
70'
Замена
А. Муса
️️️️
Ф. Борини
70'
69'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
У. Гюнеш
59'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Караджа
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
М. Дианье
55'
Желтая карточка
Ф. Борини
54'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Кандеяш
Желтая карточка
О. Шукуров
36'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бекироглу
Пас отдал
Э. Караджа
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Эдуарду
Пас отдал
Э. Караджа
15'
Желтая карточка
Ф. Байир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
22
Эмир Тынтыс
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
88
Эркин
22
Тынтыс
4
Бираски
86
Бекароглу
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
3-2-2-3
99
Карагез
23
Байир
29
Балковец
20
Аксой
8
Фер
88
Эздемир
10
Бекироглу
20
Гюнеш
9
Эдуарду
21
Кандеяш
7
Караджа
27
Риччи
10
Дурмаз
10
Дурмаз
27
Риччи
29
Шукуров
11
Фрей
11
Фрей
29
Шукуров
16
Борини
7
Муса
7
Муса
16
Борини
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
20
Гюнеш
28
Таргаллин
28
Таргаллин
20
Гюнеш
7
Караджа
75
Бингель
75
Бингель
7
Караджа
21
Кандеяш
8
Ферхат
8
Ферхат
21
Кандеяш
Остались в запасе
Карагюмрюк
Аланьяспор
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
90
Берке Демиркан
ЦФ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Карагюмрюк - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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