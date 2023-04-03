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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Карагюмрюк
Истанбулспор - Карагюмрюк: обзор матча 03 апреля 2023
Истанбулспор
03.04.2023, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Карагюмрюк
27'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Карагюмрюк
Замена
А. Мехремич
️️️️
Д. Эйнга-Локило
90'
+5
Замена
С. Дели
️️️️
М. Сарикайя
90'
+5
Замена
Э. Эрсой
️️️️
В. Этеми
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
Д. Бираски
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бираски
86'
Замена
О. Шукуров
️️️️
М. Риччи
86'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
А. Ясар
80'
Желтая карточка
Э. Эзе
75'
74'
Замена
Э. Колли
️️️️
Ф. Борини
74'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
К. Шен
️️️️
Ф. Лосаж
63'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
63'
62'
Замена
К. Фрей
️️️️
Б. Капачак
Желтая карточка
Д. Эйнга-Локило
58'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
50'
44'
Желтая карточка
М. Риччи
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Дианье
Пас отдал
Б. Капачак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
16
Керем Шен
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Адем Льяич
АП
4-1-2-2-1
1
Йенсен
66
Ясар
21
Есиль
23
Эрдоган
21
Духани
12
Ба
34
Лосаж
24
Сарикайя
72
Этеми
98
Эйнга-Локило
19
Гюлтекин
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Родригеш
5
Дрешевич
4
Бираски
27
Риччи
21
Оздоев
91
Бертолаччи
17
Капачак
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
98
Эйнга-Локило
88
Мехремич
88
Мехремич
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
5
Эрсой
5
Эрсой
72
Этеми
24
Сарикайя
15
Дели
15
Дели
24
Сарикайя
34
Лосаж
16
Шен
16
Шен
34
Лосаж
19
Гюлтекин
90
Эзе
90
Эзе
19
Гюлтекин
91
Бертолаччи
8
Фегули
8
Фегули
91
Бертолаччи
17
Капачак
11
Фрей
11
Фрей
17
Капачак
21
Оздоев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
21
Оздоев
27
Риччи
29
Шукуров
29
Шукуров
27
Риччи
16
Борини
19
Колли
19
Колли
16
Борини
Остались в запасе
Истанбулспор
Карагюмрюк
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Истанбулспор - Карагюмрюк
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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