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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Анкарагюджю
Карагюмрюк - Анкарагюджю: обзор матча 27 августа 2022
Карагюмрюк
27.08.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Анкарагюджю
2'
С. Дурсун
9'
Ф. Борини
48'
Ф. Борини
83'
М. Дианье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Анкарагюджю
Желтая карточка
О. Шукуров
90'
+3
Желтая карточка
А. Муса
90'
+2
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
84'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Дианье
83'
82'
Желтая карточка
С. Османоглу
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Д. Дурмаз
81'
74'
Замена
E. Derdiyok
️️️️
Г. Беридзе
Замена
К. Фрей
️️️️
Ф. Борини
68'
Замена
А. Муса
️️️️
Э. Колли
67'
64'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Хесе
61'
Желтая карточка
О. Джейлан
ГОЛ! 3:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Э. Колли
48'
46'
Замена
А. Дурак
️️️️
Пепе
46'
Замена
Л. Диак
️️️️
Педринью
46'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Жахид
45'
+6
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Д. Эркин
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Дурсун
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
11
Гаяс Жахид
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
88
Эмер Гюмюш
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Eren Derdiyok
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
88
Эркин
5
Дрешевич
22
Банийя
54
Дурсун
29
Шукуров
21
Оздоев
10
Дурмаз
19
Колли
16
Борини
45
Дианье
4-2-3-1
13
Гюндердю
77
Джейлан
90
Османоглу
18
Муякич
23
Марлон
11
Жахид
88
Пепе
7
Беридзе
8
Педринью
10
Хесе
9
Македа
16
Борини
11
Фрей
11
Фрей
16
Борини
10
Дурмаз
22
Мерджан
22
Мерджан
10
Дурмаз
19
Колли
7
Муса
7
Муса
19
Колли
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
8
Педринью
25
Диак
25
Диак
8
Педринью
88
Пепе
5
Дурак
5
Дурак
88
Пепе
10
Хесе
23
Гюнерен
23
Гюнерен
10
Хесе
11
Жахид
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Жахид
7
Беридзе
9
9
7
Беридзе
Остались в запасе
Карагюмрюк
Анкарагюджю
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
88
Эмер Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
88
Эмер Гюмюш
ЦП
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Карагюмрюк - Анкарагюджю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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