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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Карагюмрюк
Трабзонспор - Карагюмрюк: обзор матча 22 мая 2023
Трабзонспор
22.05.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 35 тур
4 : 1
Завершен
Карагюмрюк
8'
М. Бартра
20'
Б. Шен (АГ)
35'
Трезеге
51'
Трезеге
14'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Карагюмрюк
Замена
М. Лахтими
️️️️
Трезеге
89'
Желтая карточка
С. Асан
87'
82'
Замена
К. Фрей
️️️️
Ф. Борини
76'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
А. Бертолаччи
75'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
М. Гамшик
️️️️
А. Омюр
74'
Замена
Э. Барди
️️️️
Э. Вишча
74'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Гомес
74'
64'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
ГОЛ! 4:1!
Трезеге
Пас отдал
А. Омюр
51'
46'
Замена
А. Угур
️️️️
О. Шукуров
ГОЛ! 3:1!
Трезеге
Пас отдал
А. Омюр
35'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Шен
20'
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
С. Лобжанидзе
ГОЛ! 1:0!
М. Бартра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
19
Эбрима Колли
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
77
Бослук
4
Тюркмен
5
Бартра
17
Стригер Ларсен
33
Омюр
6
Сиопис
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
9
Гомес
3-4-1-2
12
Шен
5
Дрешевич
4
Родригеш
4
Бираски
12
Лобжанидзе
21
Оздоев
29
Шукуров
91
Бертолаччи
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
33
Омюр
17
Гамшик
17
Гамшик
33
Омюр
10
Вишча
10
Барди
10
Барди
10
Вишча
7
Трезеге
80
Лахтими
80
Лахтими
7
Трезеге
9
Гомес
17
Бозок
17
Бозок
9
Гомес
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
16
Борини
11
Фрей
11
Фрей
16
Борини
91
Бертолаччи
6
Лоуренс
6
Лоуренс
91
Бертолаччи
29
Шукуров
77
Угур
77
Угур
29
Шукуров
12
Лобжанидзе
19
Колли
19
Колли
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Трабзонспор
Карагюмрюк
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Трабзонспор - Карагюмрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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