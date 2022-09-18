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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк: обзор матча 18 сентября 2022
Истанбул Башакшехир
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
90'
+5
Вторая желтая
О. Шукуров
Красная карточка
М. Текдемир
90'
+4
87'
Замена
С. Колкер
️️️️
Ж. Куасси
87'
Замена
Б. Капачак
️️️️
М. Оздоев
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Б. Траоре
86'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Д. Тюрук
86'
79'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дианье
67'
Желтая карточка
О. Шукуров
Замена
П. Шиш
️️️️
М. Шуиар
65'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Ф. Кени
58'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Л. Билья
58'
57'
Желтая карточка
М. Оздоев
25'
Замена
Д. Бираски
️️️️
С. Дурсун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Месут Озил
АП
21
Патрик Шиш
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
3-2-2-2-1
1
Бабакан
55
Ндайшими
42
Саинер
21
Текдемир
3
Дуарте
6
Лима
6
Билья
9
Тюрук
8
Шуиар
11
Траоре
19
Кени
3-1-3-1-2
2
Вивиано
22
Банийя
5
Дрешевич
88
Эркин
54
Дурсун
10
Дурмаз
29
Шукуров
21
Оздоев
17
Куасси
45
Дианье
16
Борини
9
Тюрук
9
Алексич
9
Алексич
9
Тюрук
6
Билья
7
Гюрлер
7
Гюрлер
6
Билья
19
Кени
19
Озкан
19
Озкан
19
Кени
8
Шуиар
21
Шиш
21
Шиш
8
Шуиар
11
Траоре
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
11
Траоре
54
Дурсун
4
Бираски
4
Бираски
54
Дурсун
17
Куасси
29
Колкер
29
Колкер
17
Куасси
45
Дианье
19
Колли
19
Колли
45
Дианье
21
Оздоев
17
Капачак
17
Капачак
21
Оздоев
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
98
Дениз Дилмен
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
12
Батухан Шен
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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