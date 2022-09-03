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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Карагюмрюк
Сивасспор - Карагюмрюк: обзор матча 03 сентября 2022
Сивасспор
03.09.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Карагюмрюк
Замена
З. Эрдал
️️️️
М. Градель
90'
+1
Вторая желтая
У. Чифтци
89'
87'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
75'
Замена
К. Фрей
️️️️
Э. Колли
65'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Д. Дурмаз
Замена
К. Ангильский
️️️️
К. Н'Жи
64'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
55'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
55'
Замена
Д. Саба
️️️️
Х. Харисис
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Борини
44'
Желтая карточка
С. Дурсун
Желтая карточка
У. Чифтци
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
94
Каан Онаран
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
90
Берке Демиркан
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Вурал
2
Аппиндангойе
6
Гутас
3
Чифтци
7
Палули
6
Кейта
8
Харисис
37
Арслан
10
Градель
9
Н'Жи
90
Джеймс
3-1-3-1-2
2
Вивиано
22
Банийя
5
Дрешевич
88
Эркин
54
Дурсун
21
Оздоев
10
Дурмаз
29
Шукуров
19
Колли
45
Дианье
16
Борини
10
Градель
58
Эрдал
58
Эрдал
10
Градель
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
8
Харисис
91
Саба
91
Саба
8
Харисис
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
9
Н'Жи
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Н'Жи
19
Колли
11
Фрей
11
Фрей
19
Колли
10
Дурмаз
22
Мерджан
22
Мерджан
10
Дурмаз
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Сивасспор
Карагюмрюк
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Сивасспор - Карагюмрюк
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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