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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Сивасспор
Карагюмрюк - Сивасспор: обзор матча 04 марта 2023
Карагюмрюк
04.03.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
4 : 3
Завершен
Сивасспор
45+4'
М. Дианье
53'
М. Дианье
69'
М. Оздоев
80'
М. Дианье
27'
Ж. Кайседо
90+1'
Л. Джеймс
90+6'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Сивасспор
90'
+6
ГОЛ! 4:3!
Л. Джеймс
Пас отдал
У. Чифтци
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
Л. Джеймс
Пас отдал
Д. Гутас
90'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Аппиндангойе
90'
Замена
А. Муса
️️️️
Ж. Кайседо
Желтая карточка
М. Риччи
88'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
84'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Ф. Борини
84'
82'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
С. Саис
82'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
М. Градель
ГОЛ! 4:1!
М. Дианье
Пас отдал
А. Льяич
80'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Бертолаччи
77'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Оздоев
77'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
73'
ГОЛ! 3:1!
М. Оздоев
Пас отдал
М. Дианье
69'
Замена
А. Льяич
️️️️
Э. Колли
68'
66'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
И. Кофи
ГОЛ! 2:1!
М. Дианье
Пас отдал
М. Риччи
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
Ф. Борини
45'
+4
40'
Желтая карточка
Д. Гутас
Желтая карточка
Ф. Борини
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кайседо
Пас отдал
С. Саис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
5
Дрешевич
22
Банийя
27
Риччи
21
Оздоев
91
Бертолаччи
19
Колли
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
5
Кофи
37
Арслан
8
Харисис
10
Градель
17
Йесилюрт
14
Саис
9
Кайседо
21
Оздоев
8
Фегули
8
Фегули
21
Оздоев
16
Борини
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
16
Борини
91
Бертолаччи
29
Шукуров
29
Шукуров
91
Бертолаччи
19
Колли
22
Льяич
22
Льяич
19
Колли
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
2
Аппиндангойе
14
Камара
14
Камара
2
Аппиндангойе
10
Градель
23
Окюмюш
23
Окюмюш
10
Градель
9
Кайседо
7
Муса
7
Муса
9
Кайседо
5
Кофи
9
Н'Жи
9
Н'Жи
5
Кофи
14
Саис
90
Джеймс
90
Джеймс
14
Саис
Остались в запасе
Карагюмрюк
Сивасспор
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Карагюмрюк - Сивасспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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