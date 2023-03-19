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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 марта 2023
Карагюмрюк
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
45+4'
Ф. Борини (П)
90+2'
М. Дианье
42'
Д. Алексич
90+1'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Риччи
90'
+5
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Шукуров
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
М. Дианье
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Гюрлер
Пас отдал
Б. Озкан
78'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Л. Билья
77'
Замена
П. Шиш
️️️️
Ф. Кени
Замена
А. Льяич
️️️️
Э. Колли
75'
Желтая карточка
О. Шукуров
74'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Бертолаччи
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Борини
45'
+4
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
Пас отдал
С. Гюрлер
Желтая карточка
Р. Банийя
9'
8'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
27
Риччи
91
Бертолаччи
29
Шукуров
19
Колли
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
3-2-2-2
1
Бабакан
6
Лима
21
Текдемир
9
Алексич
3
Дуарте
5
Туба
6
Билья
7
Гюрлер
19
Кени
25
Фигейредо
29
Шукуров
8
Фегули
8
Фегули
29
Шукуров
27
Риччи
6
Лоуренс
6
Лоуренс
27
Риччи
91
Бертолаччи
21
Оздоев
21
Оздоев
91
Бертолаччи
19
Колли
22
Льяич
22
Льяич
19
Колли
6
Билья
19
Озкан
19
Озкан
6
Билья
19
Кени
21
Шиш
21
Шиш
19
Кени
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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