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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Антальяспор
Карагюмрюк - Антальяспор: обзор матча 29 апреля 2023
Карагюмрюк
29.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
21'
Д. Синик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Антальяспор
Замена
Б. Капачак
️️️️
Д. Бираски
89'
84'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Х. Райт
84'
Замена
Э. Узунхан
️️️️
Фреди
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
О. Шукуров
81'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Борини
81'
78'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
К. Сертел
78'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Э. Ракип
71'
Замена
А. Ндао
️️️️
Д. Синик
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лобжанидзе
68'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Бертолаччи
67'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
59'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синик
Пас отдал
В. Сары
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
3-4-1-2
12
Шен
22
Банийя
4
Бираски
5
Дрешевич
91
Бертолаччи
21
Оздоев
29
Шукуров
12
Лобжанидзе
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
4-1-1-2-2
23
Лейте
7
Балчи
88
Сертел
21
Топрак
89
Сары
20
Фернандо
6
Ракип
16
Фреди
70
Синик
8
Ларссон
11
Райт
16
Борини
8
Фегули
8
Фегули
16
Борини
91
Бертолаччи
22
Льяич
22
Льяич
91
Бертолаччи
12
Лобжанидзе
19
Колли
19
Колли
12
Лобжанидзе
4
Бираски
17
Капачак
17
Капачак
4
Бираски
29
Шукуров
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
29
Шукуров
16
Фреди
42
Узунхан
42
Узунхан
16
Фреди
88
Сертел
2
Флоранус
2
Флоранус
88
Сертел
6
Ракип
19
Акыйол
19
Акыйол
6
Ракип
70
Синик
18
Ндао
18
Ндао
70
Синик
11
Райт
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Райт
Остались в запасе
Карагюмрюк
Антальяспор
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Карагюмрюк - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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