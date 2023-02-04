Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Карагюмрюк
Анкарагюджю - Карагюмрюк: обзор матча 04 февраля 2023
Анкарагюджю
04.02.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Карагюмрюк
45+1'
М. Дианье
64'
Ф. Борини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Карагюмрюк
89'
Замена
К. Фрей
️️️️
Ф. Борини
89'
Замена
Б. Родригеш
️️️️
С. Дурсун
84'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Риччи
Замена
А. Джоканович
️️️️
Т. Антальялы
75'
Замена
Я. Гюрелер
️️️️
Марлон
75'
74'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
71'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Э. Колли
71'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
О. Шукуров
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Г. Беридзе
67'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Борини
Замена
Г. Жахид
️️️️
Педринью
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Дианье
Пас отдал
О. Шукуров
Пенальти не реализован!
Педринью
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Анкарагюджю
41
Догукан Кайя
ВР
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦФ
16
Андрей Джоканович
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Аккан
23
Марлон
18
Муякич
26
Радакович
14
Антальялы
25
Диак
88
Узюм
7
Беридзе
8
Педринью
9
Соу
11
Килинк
2-2-2-2-2
12
Шен
22
Банийя
5
Дрешевич
54
Дурсун
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
22
Мерджан
19
Колли
16
Борини
45
Дианье
23
Марлон
17
Гюрелер
17
Гюрелер
23
Марлон
8
Педринью
11
Жахид
11
Жахид
8
Педринью
14
Антальялы
16
Джоканович
16
Джоканович
14
Антальялы
7
Беридзе
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
7
Беридзе
54
Дурсун
4
Родригеш
4
Родригеш
54
Дурсун
16
Борини
11
Фрей
11
Фрей
16
Борини
27
Риччи
6
Лоуренс
6
Лоуренс
27
Риччи
29
Шукуров
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
29
Шукуров
19
Колли
17
Капачак
17
Капачак
19
Колли
Остались в запасе
Анкарагюджю
Карагюмрюк
41
Догукан Кайя
ВР
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
41
Догукан Кайя
ВР
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Анкарагюджю - Карагюмрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
Анкарагюджю
Карагюмрюк
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+