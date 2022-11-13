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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Газиантеп
Карагюмрюк - Газиантеп: обзор матча 13 ноября 2022
Карагюмрюк
13.11.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Газиантеп
32'
Р. Банийя
53'
Р. Банийя
70'
Ж. Куасси
13'
Э. Эрсой
20'
Ж. Фигейредо
65'
А. Меркель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Газиантеп
90'
+6
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Максим
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Дурмаз
86'
82'
Замена
П. Джилободжи
️️️️
А. Кызылдаг
82'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
Б. Капачак
️️️️
Ж. Куасси
76'
Замена
А. Угур
️️️️
А. Лоуренс
75'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Куасси
Пас отдал
Ф. Борини
70'
Замена
М. Дианье
️️️️
Э. Колли
66'
65'
ГОЛ! 2:3!
А. Меркель
Пас отдал
А. Максим
Желтая карточка
С. Дурсун
64'
62'
Желтая карточка
А. Меркель
61'
Замена
А. Пармак
️️️️
А. Сагаль
ГОЛ! 2:2!
Р. Банийя
Пас отдал
С. Дурсун
53'
46'
Желтая карточка
Э. Эрсой
ГОЛ! 1:2!
Р. Банийя
Пас отдал
Ф. Борини
32'
25'
Желтая карточка
М. Евтович
20'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фигейредо
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эрсой
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
3-1-3-2-1
2
Вивиано
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
54
Дурсун
10
Дурмаз
6
Лоуренс
21
Оздоев
17
Куасси
19
Колли
16
Борини
3-2-3-2
19
Гювенк
70
Кициу
14
Тошка
23
Ганоушек
5
Эрсой
4
Кызылдаг
44
Максим
8
Евтович
21
Меркель
28
Сагаль
25
Фигейредо
6
Лоуренс
77
Угур
77
Угур
6
Лоуренс
17
Куасси
17
Капачак
17
Капачак
17
Куасси
10
Дурмаз
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
10
Дурмаз
19
Колли
45
Дианье
45
Дианье
19
Колли
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
3
Джилободжи
4
Кызылдаг
28
Сагаль
6
Пармак
6
Пармак
28
Сагаль
44
Максим
17
Пекхарт
17
Пекхарт
44
Максим
25
Фигейредо
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
Остались в запасе
Карагюмрюк
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Карагюмрюк - Газиантеп
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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