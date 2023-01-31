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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Бешикташ
Карагюмрюк - Бешикташ: обзор матча 31 января 2023
Карагюмрюк
31.01.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
49'
М. Оздоев
33'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Бешикташ
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
90'
+6
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Оздоев
90'
+6
Замена
Б. Капачак
️️️️
Э. Колли
88'
72'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Т. Санук
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Бертолаччи
69'
Замена
М. Дианье
️️️️
К. Казим-Ричардс
69'
Желтая карточка
Д. Бираски
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Оздоев
Пас отдал
Ф. Борини
49'
46'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Н. Редмонд
46'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
В. Абубакар
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
27
Риччи
91
Бертолаччи
21
Оздоев
19
Колли
22
Мерджан
91
Казим-Ричардс
16
Борини
3-2-1-2-2
34
Гюнок
26
Масуаку
23
Велинтон
5
Санук
19
Розье
75
Бингель
83
Фернандеш
8
Алли
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
21
Оздоев
8
Фегули
8
Фегули
21
Оздоев
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
91
Бертолаччи
29
Шукуров
29
Шукуров
91
Бертолаччи
19
Колли
17
Капачак
17
Капачак
19
Колли
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
27
Редмонд
29
Сайсс
29
Сайсс
27
Редмонд
5
Санук
14
Н'Куду
14
Н'Куду
5
Санук
9
Абубакар
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Абубакар
Остались в запасе
Карагюмрюк
Бешикташ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Карагюмрюк - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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