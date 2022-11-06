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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Карагюмрюк
Антальяспор - Карагюмрюк: обзор матча 06 ноября 2022
Антальяспор
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Карагюмрюк
35'
Х. Райт
41'
Г. Вурал
45+2'
В. Сары
84'
Г. Вурал
4'
Э. Колли
19'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Карагюмрюк
Желтая карточка
С. Айдогду
90'
+4
88'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
88'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Ж. Куасси
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ш. Накадзима
86'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Фернандо
86'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Х. Райт
86'
ГОЛ! 4:2!
Г. Вурал
84'
Замена
Л. Адриано
️️️️
С. Ларссон
68'
67'
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Оздоев
55'
Желтая карточка
М. Оздоев
50'
Желтая карточка
О. Шукуров
ГОЛ! 3:2!
В. Сары
Пас отдал
Фернандо
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Г. Вурал
41'
ГОЛ! 1:2!
Х. Райт
Пас отдал
Б. Балчи
35'
30'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
У. Гаша
️️️️
К. Люиндама
26'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Колли
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Колли
Пас отдал
М. Дианье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
8
Самед Онур
АП
3-3-2-2
1
Уйсал
30
Кудряшов
89
Сары
27
Люиндама
77
Вурал
20
Фернандо
7
Балчи
19
Акыйол
8
Ларссон
11
Райт
10
Накадзима
4-3-2-1
2
Вивиано
22
Банийя
5
Дрешевич
4
Бираски
88
Эркин
29
Шукуров
21
Оздоев
10
Дурмаз
17
Куасси
19
Колли
45
Дианье
20
Фернандо
8
Айдогду
8
Айдогду
20
Фернандо
11
Райт
17
Байракдар
17
Байракдар
11
Райт
27
Люиндама
27
Гаша
27
Гаша
27
Люиндама
10
Накадзима
14
Мехмеди
14
Мехмеди
10
Накадзима
8
Ларссон
4
Адриано
4
Адриано
8
Ларссон
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
21
Оздоев
11
Фрей
11
Фрей
21
Оздоев
17
Куасси
22
Мерджан
22
Мерджан
17
Куасси
Остались в запасе
Антальяспор
Карагюмрюк
25
Рууд Боффин
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Антальяспор - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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