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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Карагюмрюк
Галатасарай - Карагюмрюк: обзор матча 23 апреля 2023
Галатасарай
23.04.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Карагюмрюк
3'
К. Актюркоглу
45+1'
С. Оливейра (П)
80'
С. Боэ
18'
М. Дианье
26'
Ф. Борини
30'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Карагюмрюк
90'
+7
Желтая карточка
И. Дрешевич
90'
+4
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
С. Адекугбе
90'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Оливейра
90'
85'
Желтая карточка
Л. Мерджан
ГОЛ! 3:3!
С. Боэ
80'
78'
Замена
Б. Родригеш
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Д. Мертенс
78'
74'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лобжанидзе
73'
Замена
А. Угур
️️️️
А. Лоуренс
Пенальти не реализован!
М. Икарди
67'
Замена
М. Икарди
️️️️
Н. Дзаньоло
60'
48'
Желтая карточка
А. Лоуренс
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Оливейра
45'
+1
30'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Борини
26'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
С. Лобжанидзе
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
С. Боэ
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Муслера
3
Адекугбе
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
10
Дзаньоло
7
Рашица
10
Мертенс
3-4-1-2
12
Шен
4
Бираски
5
Дрешевич
22
Банийя
12
Лобжанидзе
6
Лоуренс
21
Оздоев
91
Бертолаччи
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
3
Адекугбе
15
Дюбуа
15
Дюбуа
3
Адекугбе
10
Мертенс
11
Акгюн
11
Акгюн
10
Мертенс
27
Оливейра
64
Мата
64
Мата
27
Оливейра
10
Дзаньоло
9
Икарди
9
Икарди
10
Дзаньоло
91
Бертолаччи
4
Родригеш
4
Родригеш
91
Бертолаччи
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
6
Лоуренс
77
Угур
77
Угур
6
Лоуренс
12
Лобжанидзе
19
Колли
19
Колли
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Галатасарай
Карагюмрюк
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Чем Каблан
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Галатасарай - Карагюмрюк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
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