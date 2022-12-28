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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Трабзонспор
Карагюмрюк - Трабзонспор: обзор матча 28 декабря 2022
Карагюмрюк
28.12.2022, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Трабзонспор
6'
М. Оздоев
34'
Ф. Борини
67'
М. Риччи
87'
Ж. Куасси
20'
М. Бартра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Трабзонспор
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Языджи
Замена
С. Онур
️️️️
Л. Мерджан
88'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Куасси
Пас отдал
М. Риччи
87'
81'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
В. Уго
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Борини
78'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
78'
Желтая карточка
М. Дианье
77'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
О. Шукуров
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Риччи
Пас отдал
Ф. Борини
67'
Желтая карточка
М. Оздоев
62'
61'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Трезеге
Вторая желтая
Э. Колли
56'
50'
Замена
Джанини
️️️️
Э. Вишча
46'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Сиопис
46'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Х. Тюркмен
45'
+3
Красная карточка
М. Бартра
Желтая карточка
Э. Колли
43'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Борини
Пас отдал
Э. Колли
34'
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Бартра
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Пас отдал
Ф. Борини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
22
Банийя
5
Дрешевич
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
19
Колли
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
4-2-3-1
1
Чакир
4
Тюркмен
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
6
Сиопис
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
7
Трезеге
9
Гомес
16
Борини
54
Дурсун
54
Дурсун
16
Борини
22
Мерджан
8
Онур
8
Онур
22
Мерджан
29
Шукуров
17
Куасси
17
Куасси
29
Шукуров
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
4
Тюркмен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Тюркмен
6
Сиопис
5
Гбамен
5
Гбамен
6
Сиопис
7
Трезеге
17
Гамшик
17
Гамшик
7
Трезеге
14
Уго
97
Языджи
97
Языджи
14
Уго
10
Вишча
21
Джанини
21
Джанини
10
Вишча
Остались в запасе
Карагюмрюк
Трабзонспор
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
54
Таха Тепе
ВР
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Эфеджан Мизракчи
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Карагюмрюк - Трабзонспор
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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