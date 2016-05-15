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Роберто Трасоррас
Статистика
Роберто Трасоррас - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1981 (45), Рабаде
#10 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
36
2
9
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
2 : 3
23.04.2016
Реал
1' - 90'
13'
72'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.04.2016
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
48'
62'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
2 : 2
12.02.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
1' - 59'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
1' - 90'
26, 37'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
75' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
15'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
10'
14'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
1' - 78'
73'
51'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
1' - 86'
87'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.09.2015
Спортинг
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 90'
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