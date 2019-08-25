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Тьерри Анри
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
6
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
3
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
4
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Все новости
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
29
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
8
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
23
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
6
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
47
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
11
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Тьерри Анри - статьи
#12 | Нападающий
Имя
Тьерри
Фамилия
Анри
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
17 августа 1977 (45 лет)
Рост
188
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.08.2019 14:06
Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали
Теплая подборка фотографий из прошлого.
20
02.04.2019 13:27
Крупнейшие доходы тренеров сейчас и пять лет назад. Главный шок – в топ попал Анри
Раньше в России тоже были гигантские зарплаты.
6
25.01.2019 12:40
Анри так ужасен в «Монако», что бесит даже игроков. Его уволят за 10 миллионов
Не добился результата и разругался с футболистами.
19
14.01.2019 15:44
«Монако» спасает сезон: 13 млн за пять новичков, куча травм, дыры в защите
Вылетят или спасутся?
2
14.10.2018 12:11
Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло
Он вытащит команду со дна.
8
10.07.2018 13:45
Анри тренирует форвардов Бельгии. Франция волнуется
Сегодня легенда выступит против родной страны.
6
08.06.2018 00:21
Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи
Там Смолов, Неймар, Кейн, Озил, Анри, гопота и хрущевки.
25
07.01.2018 11:00
«Ливерпуль» и «Арсенал» – доноры «Барселоны». Вот 10 доказательств
Два любимых места «Барселоны» для звездных покупок уже 20 лет.
20
22.10.2017 13:30
«Арсенал» разгромил «Эвертон». Но его лидеры все равно уйдут
Арсена Венгера не первый раз кидают его любимчики.
14
14.04.2017 17:20
Роналду, Месси и другие суперфорварды в 18 лет
Имя Килиана Мбаппе сейчас на слуху у всей Европы – 18-летний юноша из «Монако» ставит на уши Лигу чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как в его возрасте играли еще шесть великих нападающих.
11
23.03.2017 10:00
«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах
Редакция «Бомбардира» делится личным и разбирается, почему одним нравится Марко Ройс, а другим − Валерий Кечинов.
7
01.01.2017 19:40
Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ
В Англии продолжают восхищаться мастерством армянина и вспоминают другие замечательные мячи из АПЛ. Их авторы – Анри, Роналду, Руни, Балотелли и другие супергерои Премьер-лиги.
13
03.10.2016 18:30
Рука Косиельни и еще 6 крутых голов, забитых не по правилам
Вчера Лоран Косиельни принес «Арсеналу» победу над «Бернли», забив гол рукой. «Бомбардир» вспомнил другие случаи, когда арбитры не замечали явного нарушения правил и засчитывали подобные голы.
3
27.05.2016 12:15
«Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью». Как мир реагирует на появление Жозе в «МЮ»
Дотерпев до конца сезона, «Манчестер Юнайтед» все-таки поставил руководить командой Жозе Моуринью. «Бомбардир» транслирует, что об этом назначении говорят люди футбола.
7
10.05.2016 21:30
Хуммельс перешел в «Баварию». «Матч ТВ» не покажет тур РФПЛ. Дайджест событий дня
Кобелева уволили из «Динамо». Моуринью может уехать в Индонезию. Торрес должен остаться в «Атлетико». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
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