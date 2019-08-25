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    Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали


    4.4
    Голосов: 22
    25.08.2019 14:06
    Теплая подборка фотографий из прошлого.

    «Аякс», 2007 год. Луису Суаресу 20 лет, Матейсу де Лигту – всего восемь.

    Еще пять лет назад Каллум Хадсон-Одои был простым болбоем, а Самуэль Это'О, празднуя хет-трик в ворота «Ман Юнайтед», бежал именно к нему. Сейчас Хадсон-Одои – один из главных талантов своего поколения. Правда, на данный момент травмированный.

    В 2012 году Мэйсон Маунт фоткается с Джоном Терри и Эшли Коулом. В 2018 – играет с Коулом в одной команде (в «Дерби»). В 2019 – дебютирует и забивает первый гол за «Челси».

    А еще у Маунта есть старое фото с Давидом Луисом. Вот только им так и не удалось поиграть вместе: когда Маунт пробился в основу «Челси» – Луис свалил в «Арсенал»

    Килиан Мбаппе признавался, что в детстве его любимыми футболистами были Криштиану Роналду и Тьерри Анри. Представляете, какой счастливчик: уже в раннем детстве фоткался с кумирами. Которые, кстати, сейчас очень высоко его котируют.

    У Неймара с бразильцем Роналдо тоже особенные отношения: максимальное уважение и постоянные комплименты друг другу. И фотка, когда Роналдо даже не подозревал, насколько талантлив этот парнишка.

    Райан Брюстер пока никому неизвестен. Он уже несколько лет считается главным талантом ливерпульской академии, но так и не сыграл ни одного полного матча за клуб. Причины две: у Брюстера была тяжелая травма (лечился год) и суровая конкуренция. Но все в клубе (в том числе Клопп) все время говорят, что Брюстер – уникальный талант.

    А вот Трент Александер-Арнольд уже всем все доказал. Каррагер, которого когда-то Арнольд выводил на поле, сейчас считает, что Трент – это новый Бекхэм английского футбола.

    Кстати, про Бекхэма. В 2005-м году Дэвид приглашал в свою академию в Лондоне группу детей, среди которых был Гарри Кейн. Тогда Бекс даже не догадывался, что стоит рядом с будущим капитаном сборной Англии.

    А Справа от Бекхэма – будущая жена Кейна – Кейт Гудлэнд. Гарри и Кейт вместе учились в средней школе и начали встречаться через семь лет после поездки в академию Бекхэма. Сейчас у пары уже двое детей, а этим летом они сыграли свадьбу.

    Данни и Дэйли Блинды. Отец и сын.

    В свой первый год в «МЮ» (2003) Криш посетил тренировку молодежки, пообщался с пацанами и показал пару фирменных трюков с мячом. Почему-то теплее всех Роналду себя вел с лысым мальчиком, которого звали Джесси Лингард.

    Капитан «Атлетико» Коке с кумиром детства. Позже Торрес вернется, и они отыграют вместе несколько сезонов.

    А какие фотографии современных футболистов со звездами прошлого вы помните? Напишите свои варианты, и мы добавим их в материал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca.com
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 22
    Комментарии19
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      Рейтинг: +888

      Romio-xxx 14 минут назад

      А Бекхем то свахой оказался,сам не понимая того))))

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      Рейтинг: +1253

      Karpathian 4 часа назад

      милота

      0
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      Рейтинг: +1908

      Черкизовский Кот 5 часов назад

      Если кто не в курсе, на Золотой Матч 2002 года ЦСКА - Локомотив Сенников вышел за руку с 11-летним Кокориным.

      1
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      Рейтинг: +771

      Sedoi_Goblin 6 часов назад

      Неймар на Буратино(актера) похож на фотке)))) На Иосифова!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      ZENIT***** 6 часов назад

      Да, жизнь такая, сегодня ты только пацан, а потом ты звезда(и упор, и твёрдость, и желанищееее!) вот бы у нас так!? А НАШИ ТО ГДЕЕЕЕ?, Как всегда, средств для развития"люього" футбола нет, а потом нас Португалы обходят.Пс ыыы.

      0
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      Рейтинг: +392

      arok 7 часов назад

      Зашёл годно материальчик, зачёт!

      0
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      Рейтинг: +160

      GrizzlyD 7 часов назад

      клевые ретро фото

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      Рейтинг: +1908

      Черкизовский Кот 8 часов назад

      С фотографий Коке и Торреса посмеялся от души. Один успел вырасти и заматереть, а другой - вообще не поменялся за эти 16 (примерно) лет!!!

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      Рейтинг: +771

      Sedoi_Goblin > Черкизовский Кот 6 часов назад

      Так погремуха у него-Эль Ниньо- неспроста)))

      0
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      Рейтинг: +4772

      84aivengo 8 часов назад

      да уж.... отличная подборка... душевная...

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      Рейтинг: +219

      mishkahaker 9 часов назад

      Крутяк

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