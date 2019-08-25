Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали

Теплая подборка фотографий из прошлого.

«Аякс», 2007 год. Луису Суаресу 20 лет, Матейсу де Лигту – всего восемь.

twit text — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) April 19, 2019

Еще пять лет назад Каллум Хадсон-Одои был простым болбоем, а Самуэль Это'О, празднуя хет-трик в ворота «Ман Юнайтед», бежал именно к нему. Сейчас Хадсон-Одои – один из главных талантов своего поколения. Правда, на данный момент травмированный.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2019

В 2012 году Мэйсон Маунт фоткается с Джоном Терри и Эшли Коулом. В 2018 – играет с Коулом в одной команде (в «Дерби»). В 2019 – дебютирует и забивает первый гол за «Челси».

twit text — VBET News (@VBETnews) August 19, 2019

А еще у Маунта есть старое фото с Давидом Луисом. Вот только им так и не удалось поиграть вместе: когда Маунт пробился в основу «Челси» – Луис свалил в «Арсенал»

twit text — Invictos (@InvictosSomos) July 22, 2019

Килиан Мбаппе признавался, что в детстве его любимыми футболистами были Криштиану Роналду и Тьерри Анри. Представляете, какой счастливчик: уже в раннем детстве фоткался с кумирами. Которые, кстати, сейчас очень высоко его котируют.

twit text — Russian Market (@russian_market) July 10, 2018

У Неймара с бразильцем Роналдо тоже особенные отношения: максимальное уважение и постоянные комплименты друг другу. И фотка, когда Роналдо даже не подозревал, насколько талантлив этот парнишка.

twit text — Sphera Sports (@SpheraSports) July 1, 2013

Райан Брюстер пока никому неизвестен. Он уже несколько лет считается главным талантом ливерпульской академии, но так и не сыграл ни одного полного матча за клуб. Причины две: у Брюстера была тяжелая травма (лечился год) и суровая конкуренция. Но все в клубе (в том числе Клопп) все время говорят, что Брюстер – уникальный талант.

twit text — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) August 21, 2019

А вот Трент Александер-Арнольд уже всем все доказал. Каррагер, которого когда-то Арнольд выводил на поле, сейчас считает, что Трент – это новый Бекхэм английского футбола.

twit text — Footballogue (@Footballogue) August 15, 2017

Кстати, про Бекхэма. В 2005-м году Дэвид приглашал в свою академию в Лондоне группу детей, среди которых был Гарри Кейн. Тогда Бекс даже не догадывался, что стоит рядом с будущим капитаном сборной Англии.

А Справа от Бекхэма – будущая жена Кейна – Кейт Гудлэнд. Гарри и Кейт вместе учились в средней школе и начали встречаться через семь лет после поездки в академию Бекхэма. Сейчас у пары уже двое детей, а этим летом они сыграли свадьбу.

twit text — kwiff (@KwiffOfficial) June 11, 2018

Данни и Дэйли Блинды. Отец и сын.

twit text — Brooks Peck (@BrooksDT) April 16, 2019

В свой первый год в «МЮ» (2003) Криш посетил тренировку молодежки, пообщался с пацанами и показал пару фирменных трюков с мячом. Почему-то теплее всех Роналду себя вел с лысым мальчиком, которого звали Джесси Лингард.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) January 12, 2016

Капитан «Атлетико» Коке с кумиром детства. Позже Торрес вернется, и они отыграют вместе несколько сезонов.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) December 21, 2018

А какие фотографии современных футболистов со звездами прошлого вы помните? Напишите свои варианты, и мы добавим их в материал.