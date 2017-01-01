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    Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ


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    Голосов: 6
    01.01.2017 19:40
    В Англии продолжают восхищаться мастерством армянина и вспоминают другие замечательные мячи из АПЛ. Их авторы – Анри, Роналду, Руни, Балотелли и другие супергерои Премьер-лиги.

    Кто: Луиш Нани

    Год: 2010

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

    Мы тоже такое видели в матче за Суперкубок России, когда Аршавин обокрал Левенца, но в Англии случилась настоящая путаница. Нани прорывался в штрафную и упал, а голкипер Эурелио Гомес подумал, что судья назначил штрафной в пользу «шпор». Не торопясь разыгрывать мяч, он разбежался, а португалец в это время воспользовался ситуацией. Судью Клаттенбурга после этого вспоминали еще очень долго.

    Кто: Тьерри Анри

    Год: 2004

    Матч: «Арсенал» – «Чарльтон»

    Все знают, каким замечательным бомбардиром был Анри, но немногие помнят, какой гол ему удалось забить 12 лет назад. Можно ли вообще поразить чужие ворота, стоя к ним спиной на углу вратарской? Легко, если в деле Анри. Шедевральное исполнение от француза и очень нетипичный для футбола гол.

    Кто: Марио Балотелли

    Год: 2011

    Матч: «Манчестер Сити» – «Норвич»

    Балотелли умудрился не забить с нескольких метров, но итальянцу повезло: мяч взвился в воздух так, что его можно было внести в ворота любой частью тела без сопротивления. Балотелли выбрал плечо. Вариантов было не так уж много, но форвард «Сити», известный как любитель повыпендриваться, решился на, конечно же, самый нетривиальный способ

    Кто: Адама Диоманде и Абель Эрнандес

    Год: 2016

    Матч: «Халл» – «Лестер»

    Первый гол сезона-2016/17 также выдался запоминающимся – новичок «Халл» сильно огорчил чемпиона, а Диоманде и Эрнандес исполнили «двойные ножницы», одновременно выполнив удар по воротам через себя в падении. Гол записали на счет Диоманде, ассист – в копилку Эрнандеса. Уникальный гол.

    Кто: Хонг-Мин Сон

    Год: 2015

    Матч: «Уотфорд» – «Тоттенхэм»

    Гол состоялся ровно год назад в этот день – 28 декабря. Кореец отреагировал на подачу с фланга, забив пяткой в прыжке. Отчасти повезло, что забитый мяч не отменили из-за офсайда, и что он проскочил между ног у Гомеса. Но исполнение – десятибалльное. Комментатор, впрочем, по каким-то причинам не захотел нахваливать корейца, будто бы такие голы забиваются каждую неделю.

    Кто: Хавьер Эрнандес

    Год: 2010

    Матч: «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед»

    В тот год Чичарито перебрался в «МЮ» сразу после успешного ЧМ-2010, где обратил на себя внимание яркой игрой и мячом французам. «Стоку» он забил два гола, один из которых вышел изумительным по красоте. Мексиканец вывернул голову под каким-то странным углом и направил мяч в ворота.

    Кто: Уэйн Руни

    Год: 2011

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

    А уж этот гол знают даже те, кто вообще не следит за АПЛ. Забить победный мяч в дерби именно таким образом – это навсегда войти в историю клуба. Впрочем, Руни уже давным-давно в ней прописался, но этот гол – один из тех, которые будут припоминать ему всю жизнь.

    Кто: Даррен Бент

    Год: 2009

    Матч: «Сандерленд» – «Ливерпуль»

    Этот гол вы тоже наверняка помните, он был забит рикошетом от гулявшего по полю воздушного шарика, который серьезно дезориентировал Пепе Рейну. Вдвойне комично, что гол оказался в этом матче единственным. На судью мерсисайдцы обижались потом еще долго.

    Кто: Криштиану Роналду

    Год: 2008

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

    Криштиану восемь лет назад умудрился метров с десяти так пробить пяткой, что мяч миновал троих защитников и вратаря. Обошлось не без везения, но менее уникальным от этого гол не стал. Очень крутое исполнение.

    Кто: Нванкво Кану

    Год: 1999

    Матч: «Челси» – «Арсенал»

    А это привет с конца 90-х, когда форвард «Арсенала» Нванкво Кану убил хет-триком «Челси», а победный гол забил на последних минутах почти с нулевого угла. Замечательная реакция комментатора дополняет этот шедевр.

    Кто: Генрих Мхитарян

    Год: 2016

    Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

    Хит последних дней от армянского полузащитника, забившего самый красивый гол в своей карьере. Шикарное исполнение, которое и сам Златан оценил.

    Кто: Оливье Жиру

    Год: 2016

    Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

    Оливье Жиру исполнил свое голевое чудо в первый же день 2017 года. Получилось очень даже красиво.

    «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити». Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 5 января 2017, 15:20

      Жиру топище, конечно.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 января 2017, 15:44

      Гол Жиру лучший! Просто красава.

      1
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 2 января 2017, 02:00

      Фантастические голы, и ни слова о Ле Тиссье? Да вы шутите. Le God может один занять весь топ.

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 1 января 2017, 21:22

      Салат поразил) Гол претендует уже на звание лучшего в АПЛ в 17 году)

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 > Пикап96 2 января 2017, 09:41

      если не в Топ-5)

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 29 декабря 2016, 01:06

      Нванкво Кану.Да какой там нулевой угол,с рабочей ноги проф футболист забивать должен

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 декабря 2016, 00:59

      что тут скажешь))))самые красивые голы в МЮ забивают!!!

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > MU-fanatic 1 января 2017, 21:23

      Скажи это Анри и Салату=D

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 28 декабря 2016, 23:14

      Offside метровый,как судья не увидел?

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 декабря 2016, 19:43

      хоть и с офсайда но красиво получилось у армяна

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 28 декабря 2016, 18:08

      Бербатов за МЮ забивал ковырягой через себя, от перекладины... тоже неплохо

      1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 28 декабря 2016, 16:50

      Анри и Роналду конечно же шедевры.

      0
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