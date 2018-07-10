Анри тренирует форвардов Бельгии. Франция волнуется

Сегодня легенда выступит против родной страны.

Когда Роберто Мартинес и его вечный помощник британец Грэм Джонс возглавили Бельгию летом 2016-го, федерация предложила им взять в штаб Анри − как тренера нападающих. Бельгийцы давно искали внутрь сборной человека, который покорял бы всех молодых звезд и рассказывал им такие нюансы, что знают только великие. Мартинес сразу же согласился.

К тому моменту Анри как раз закончил работу с юношеской командой «Арсенала» и не остался на новый сезон, потому что Арсен Венгер предлагал строго выбрать между клубом и контрактом на канале Sky Sports. Туда Анри пришел после окончания игровой карьеры, параллельно обучаясь на тренерскую лицензию УЕФА.

За работу он получает всего лишь около 2500 евро в неделю. Говорят, все деньги от Бельгии Анри жертвует на благотворительность.

Анри практически не дает интервью и не появляется перед камерами. Во-первых, он считает, что пока слишком неопытен как тренер и ему надо многому научиться. Во-вторых, он не хочет своим авторитетом давить на звезд Бельгии и оттенять внимание к ним. При этом почти каждый день кого-нибудь из сборной обязательно спрашивают про Анри и его влияние.

«Я не менеджер и не помощник менеджера, − пояснял Анри в одном из первых и чуть ли не единственном интервью в Бельгии. − Я третий тренер. С самого начала я сказал, что каждый должен сохранять спокойствие. Это не шоу Тьерри Анри. Я здесь, чтобы помочь менеджеру и команде. Менеджер − вот тот, кто будет говорить. Я же просто постараюсь сделать команду лучше. В статусе тренера вам не нужно рассказывать, чего вы добились как игрок. А как тренер я еще ничего не добился».

Источник The Guardian в Бельгии утверждает, что во время первой встречи с Анри футболисты были шокированы. Для многих он − кумир детства. Например, у Батшуайи и Бентеке плакат с Анри висел в спальнях. «Вы бы видели их лица. Бесценная реакция», − передает источник.

Анри работает со всеми игроками группы атаки. Ставит тактику, объясняет движение, анализирует выбор позиции, разбирает действия игроков чуть ли не покадрово, используя нарезки видео с тренировок и прошлых матчей. «Он рассказывает игрокам о проблемах, которые могут возникнуть в клубах и подсказывает, как уходить от излишнего давления», − передает изданию France Football один из бельгийских агентов.

Один из главных его учеников сегодня − Ромелу Лукаку. Они проводят много индивидуальных бесед, а сам форвард признает: Анри прокачал его уровень. «Я учусь у него каждый день. Способ передвижения, как найти свободную зону, максимальный контроль мяча». Иногда Лукаку даже встречается с Анри в Англии, где они общаются про

игру форварда и часто вспоминают примеры из старых матчей, например, «Арсенала»-2005/2006.

«Когда мы были детьми, то даже не могли позволить смотреть на Анри в программе Match of the Day. А теперь он здесь, во плоти, и рассказывает мне все о том, как подняться так же высоко, как это сделал он. − удивляется Лукаку. − Тьерри, возможно, единственный парень в мире, который смотрит больше футбола, чем я. Мы обсуждаем все. Сидим и дискутируем о немецком футболе второго дивизиона».

twit text — VanoL (@vanol_)6 июля 2018 г.

Вот простые цифры. После прихода Анри Лукаку забил 11 голов в 8 матчах отбора на ЧМ − это больше, чем за всю предыдущую карьеру. Это только официальные матчи. Во всех играх 2018-го за Бельгию (5 товарищеских + 4 на ЧМ) на данный момент Лукаку забил 9 голов в 8 играх. Благодаря этому рывку сегодня он лучший бомбардир в истории Бельгии с огромный отрывом в полтора десятка мячей.

Никто не скрывает, что ключевая задача Анри − психология. Он должен показать самому звездному поколению в истории Бельгии, как превратить талант и силы в титулы и величие. Потому что внутри самой страны никто не знает, как решать подобные проблемы. Анри единственный чемпион мира во всей делегации сборной.

При этом Тьерри ведет себя мегалиберально. Он часто тренируется вместе с парнями, играет двухсторонки, поражает молодежь отличной формой, много шутит и никогда не включает режим босса. «Он идол для всех. − вещает Юри Тилеманс. − Тот, кто очень часто смеется и все еще обладает мальчишеским характером».

Во Франции тема Анри, который готовит форвардов Бельгии, перед полуфиналом беспокоит почти всех. Каждое медиа обязательно посвятило этому материалы, в чатах и форумах обсуждают этичность и риски, французские игроки дают комментарии.

«Я был бы горд показать Тьерри, что он выбрал неправильный лагерь», − говорит Жиру. − «Я бы предпочел, чтобы он был с нами и давал советы мне и другим нападающим. Но мы не должны ревновать или что-то вроде этого. Я не шокирован».

Кстати, три года назад Анри в одном из эфиров Sky раскритиковал Жиру и даже сказал, что «Арсеналу» для титулов нужен более классный форвард. Сам Оливье сегодня говорит, что не обижается.

Дополнительный огонь вокруг Жиру в том, что форвард недавно опередил в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции самого Зидана. Лучший там − Анри (51 гол). До него Жиру еще далекие 20 голов, но самый критикуемый топ-форвард страны верит, что все реально.

В целом Анри не осуждают. Но если Бельгия вынесет команду Дешама, а решающие голы заколотят именно форварды, на следующее же утро легенде Франции наверняка это вспомнят. И будут вспоминать еще долго.

Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу